【漫画】本編を読む懐かない動物と仲良くなるために必要なことは、無理に近づくことでは決してない。大切なのは、安心できる場所を用意してじっと待つこと。まさか、そんなことをニンゲンが異形の飼い主に飼われる異色のマンガから実感させられるとは思わなかった。そのマンガとは、『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）。魔獣や魔人だけが住む世界に現れたニンゲンを、魔人が試行錯誤しながらペットとして育てていく、飼