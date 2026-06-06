【漫画】本編を読むある日、突然がんを宣告されたら――。『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』（ナヲコ：著、寺田満雄：監修/KADOKAWA）は、著者のナヲコ氏自身の経験をもとに乳がん治療の日々を描いた作品だ。未婚でアラフィフの漫画家であるナヲコ氏は、これまで大きな病気もなく過ごしてきたこともあり、健康診断を後回しにしていた。ところがある日、胸の違和感に気づいて病院に行くと、告げられたのは「5％