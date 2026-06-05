＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ2日目◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎がトータル5アンダー・単独首位に浮上している。【写真】片岡尚之、きょうもイケメンです1打差2位タイに選手会長の阿久津未来也、岩田寛、片岡尚之、大西魁斗、若原亮太。2打差7位タイには