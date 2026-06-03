ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï6·î3Æü¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡ÖJAL Jubilee Express¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA339J¡Ë¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSparkling Jubilee¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢6·î4Æü¤«¤é¹ñÆâÀþ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ÂÎ¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¡Ö¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤Ë