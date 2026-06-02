台湾への第二の定期路線が2026年秋、就航します。石川県は2日、台湾の格安航空会社「タイガーエア台湾」が、小松空港と台湾南部の高雄を結ぶ新たな定期便を9月から運航すると発表しました。小松空港の国際線はこれで5路線となります。山野之義知事「小松と台湾南部の高雄を結ぶ定期便として本年9月3日から週2往復で運航することを決定したとの連絡が入りました」台湾南部に位置する高雄は人口およそ270万人の台湾第2の都市。年間を