俳優の保田泰志(やすだ・やすし＝51)が31日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、膵臓(すいぞう)がんに罹患(りかん)していることを明かした。 【写真】5月16日の投稿やせているように見える 「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」とかなり病状が深刻だったことも報告。現在の状態について「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び