【女子旅プレス＝2026/06/01】NY発ハンバーガーレストラン「シェイク シャック」が、九州エリア初出店。2026年7月下旬、福岡・博多エリアの西日本シティビルに「シェイク シャック 博多店」をオープンする。【写真】九州初進出となる「シェイク シャック 博多店」◆九州初「シェイク シャック」福岡に進出2015年に日本上陸して以来、現在国内で18店舗を展開している「シェイク シャック」。その19店舗目にあたる博多店は、博多の街