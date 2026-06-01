2026年、駿河湾の漁港はシラスの豊漁で活気づいています。ここ数年、不漁が続いたシラス漁に何が起きているのしょうか？その一方、手放しで喜べない現状もあるようです。静岡･磐田市の福田漁港。おととい5月30日、早朝から漁に出た船が戻ってくると…。（記者）「次々と港に船が到着しシラスが水揚げされています。ことしは豊漁ということで港も活気づいています」かごいっぱいに詰められたのは特産の「シラス」です。銀色に輝くピ