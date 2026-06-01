2026年、駿河湾の漁港はシラスの豊漁で活気づいています。ここ数年、不漁が続いたシラス漁に何が起きているのしょうか？その一方、手放しで喜べない現状もあるようです。



静岡･磐田市の福田漁港。おととい5月30日、早朝から漁に出た船が戻ってくると…。



（記者）

「次々と港に船が到着しシラスが水揚げされています。ことしは豊漁ということで港も活気づいています」



かごいっぱいに詰められたのは特産の「シラス」です。銀色に輝くピチピチの生シラス。驚きの水揚げ量を記録しているそうで…





（シラス漁師）「ことしはいいよ」Q.どんなところがいいですか？「とれるところだよな。魚がたくさんとれる」（シラス漁師）「おいしいシラスをみんなで食べてほしい」3月下旬から約10か月続くシラス漁。福田漁港での2年前の水揚げ量は約340トンでしたが…。ことし2026年はなんと、わずか2か月で約490トン。すでに150トンも多くとれているのです。想定外の“豊漁”に仲買人も…。（シラス仲買人）「ことしは…絶好調です。消費者の皆さんに、おいしくて新鮮なシラスを食べていただきたいなと思う」（シラス仲買人）「10年ぶりぐらいのすごい豊漁で、ありがたい限りですね」静岡県内各地で豊漁となっているシラス。水揚げ量が大幅に増えたのはなぜでしょうか。（シラス漁師）「今までずっとだめだったから」Q.なぜとれている？「なんでかな…大蛇行が終わったからか…」（シラス仲買人）「黒潮の蛇行が終わって9年ぶりの豊漁です」港の関係者から聞かれたのは“黒潮大蛇行が終わった”との言葉でした。2026年の豊漁の理由について県の研究機関で聞きました。（静岡県水産･海洋技術研究所 資源海洋科 竹本 紘基 主任研究員）「一概にこれという理由はなかなか難しいが、本県のこの時期のシラスは、西の方の海域から運ばれてくるということが知られいますので、まずは第一に海流、シラスが本沿岸に流れてきやすかったということが考えられます。加えて、シラスはイワシの赤ちゃんになりますので、イワシの卵が多かったとか、シラスに育つまでの餌の環境が良かった、あるいは水温が良かったなど、複合的な原因が考えられます」静岡県水産･海洋技術研究所によると、県内主要6港の水揚げ量は、5月20日までで1862トンで、不漁だった2025年の同じ時期と比べ約4倍となっているということです。2026年、シラスは全国的にも豊漁で、県内から西側の漁場でも…。（漁師）「ここ10年で初めての“爆漁”大漁超えて“爆漁”」豊漁で価格も手ごろになっているようです。静岡市清水区のスーパーマーケットでは…。（伊藤 薫平 アナウンサー）「シラスの（販売）スペースが広い。そして“しらす今が買い時”。豊漁につき…こちら設置されたそうです」この店舗では、2025年はゆでしらす100グラムを539円（税込み）で販売していましたが、2026年は431円で売られています。販売スペースも例年より広げ、豊漁のシラスを売り出しています。（ヒバリヤ 営業本部 山岸 達也 執行役員）「うちの売価で大体100グラムあたり100円ぐらい下げて販売しております。これだけ下がるのはあまり経験がない。旬のシラスの味は全然違う。身もしっかりしています」販売しているのは由比漁港など、全て静岡県内で水揚げされたのもの。2025年は1日70パック強の売れ行きでしたが、2026年は一日約100パックが売れているそうです。（客）「ごはんのお供です、重宝しています。もう日常ですね、毎日食べるような感じで」Q.価格が下がってどうですか？「本当に助かるね」（客）「毎日食べている。そのまま食べるね」Q.あすも来ますか？「来ます」一方、“シラスの豊漁”を手放しでは喜べない現状も。富士市･田子の浦の漁師が懸念しているのは、“中東情勢の影響”です。（田子の浦漁協しらす一艘曳網漁 花粼 悦崇さん）「ナフサはオイル系と網、袋の材料がなくなってきた」漁で使う網や袋はナフサが原料のため、3月の漁解禁から苦しい状況が続いているといいます。（田子の浦漁協しらす一艘曳網漁 花粼 悦崇さん）「網、袋の材料（費）はかなり上がった。去年より1,3倍くらいかな。『船のエンジンオイルはない』と言われた。『もう持ってる分しかないからね、オイル交換はできないよ』と。これがずっと続いて3年とか続いたら…。海に出られないと思う」漁に出ても不漁だった2025年とは違い、2026年は“とれるのに漁に出られない”状況になることを心配しているといいます。シラス漁は、夏場に一旦、漁獲量が落ち着き、秋にもう一度ピークが来る傾向があります。ここ数年続いた不漁は、2026年で終わりとなるのでしょうか。