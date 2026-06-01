俳優の水谷豊が、1日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（前11：30）に出演。自身の家族にまつわるトークを繰り広げた。【写真】幸せいっぱいの笑顔！趣里、父・水谷豊と2ショット『ビバリー昼ズ』では今週、「レジェンドたちがやってくる！ビバリー初夏の大感謝祭」 と題し、連日豪華ゲストが登場するが、この初日に水谷が登場。2019年以来、実に7年振りのゲスト出演となった。冒頭のプロフィール紹介で、水