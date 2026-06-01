韓国の7人組グループ・BTSが6月1日、公式SNSを更新し、『2026 BTS FESTA』のタイムテーブルを掲載した。【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカット『BTS FESTA』は、デビュー日である6月13日を記念し、約2週間にわたって、オンライン・オフラインで開催されるイベント。今年は、12日と13日に韓国・釜山アジアド主競技場で開催される『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』と合わせて、さまざまなコンテン