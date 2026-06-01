コンディションが懸念された遠藤航、冨安健洋、板倉滉が揃って先発出場した日本代表は5月31日、国立競技場で行われたキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦に1-0で勝利した。この試合で、コンディションが懸念されていたMF遠藤航、DF冨安健洋、DF板倉滉が揃って先発。冨安が復帰後最長となる83分プレーしただけでなく、本番前の最終確認という意味でも意義ある一戦になった。今年2月のリーグ戦で左足を負傷し、緊急帰国