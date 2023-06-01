【モデルプレス＝2026/06/01】嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）が5月31日、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年の活動に幕を下ろした。最後のコメントでは、二宮が約30年間の「ジャニーズ人生」を振り返った。【写真】嵐、5人でパフォーマンスするラストライブの様子◆二宮和也「今日僕は、ジャニーズ人生を終えます」2023年10月24日付で旧ジャニーズ事務所（現