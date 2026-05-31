幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンへ警鐘を鳴らした。日本代表は３１日、壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で１―０と快勝。試合後には壮行セレモニーも開催され、６万超の大観衆が代表イレブンへ熱い声援を送った。そうした中、箕輪氏は３１日に自身のＸ（旧ツイッター）で「吉田麻也の引退セレモニー？水さしたくないけど、死ぬ気でＷ杯に臨む前にやることなんかな。。