2026年５月31日、日本代表がアイスランド代表との壮行試合に臨んだ。注目のひとりは25年11月18日以来のスタメン出場となった久保建英。３-４-２-１システムの右シャドーを任されたレフティは２分のドリブル突破こそ失敗したが、７分には中村敬斗への絶妙なパスで好機を演出した。ただ、それ以降はアイスランドの手堅い守備に手を焼く。左シャドーの伊東純也パス交換で絡むシーンがありながらもフィニッシュに至らず、35分のミ