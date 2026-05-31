【キリンチャレンジ杯】(国立)日本 1-0(前半0-0)アイスランド<得点者>[日]小川航基(87分)<警告>[ア]クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン(33分)、ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(75分)主審:ダミアン・コス副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ├小川航基が終盤決勝ゴール!! 吉田麻也の“花道”飾った森保J、堅守と高さに苦戦も6連勝でW杯へ├吉田麻也が存在感放つ13分間のプレーで花