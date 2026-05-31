さがえさくらんぼマラソン大会が５月３１日に開かれ、過去最多の約４５００人のランナーが初夏の寒河江路を駆け抜けました。 【写真を見る】ゲストにシン・山の神 黒田朝日選手ら！「50回記念大会さがえさくらんぼマラソン」過去最多の参加者が爽やかな汗を流す（山形県・寒河江市） ５０回目を迎えた今年の「さがえさくらんぼマラソン大会」には、過去最多となる約４５００人がエントリーしました。今年の箱根駅伝