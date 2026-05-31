さがえさくらんぼマラソン大会が５月３１日に開かれ、過去最多の約４５００人のランナーが初夏の寒河江路を駆け抜けました。

【写真を見る】ゲストにシン・山の神 黒田朝日選手ら！「50回記念大会さがえさくらんぼマラソン」過去最多の参加者が爽やかな汗を流す（山形県・寒河江市）



５０回目を迎えた今年の「さがえさくらんぼマラソン大会」には、過去最多となる約４５００人がエントリーしました。



今年の箱根駅伝で総合優勝した青山学院大学の原晋監督やシン・山の神として注目を集める黒田朝日選手などもゲストで駆けつけました。



ランナーたちは、市街地やさくらんぼ畑が広がるコースを駆け抜けます。



ランナー「だいぶキツイです。。」



沿道では高校生ボランティアが冷えたさくらんぼを振るまいました。



冷たい水による応援もあり、ランナーたちの背中を後押します。そして力を振り絞り、フィニッシュ！



ランナー

「よかったです！気持ちいい～」

「沿道の人の距離が近くて元気をもらえました」



ランナー

「さくらんぼそろそろだなと見ながら走っていた。田んぼも水が張ってあるし」



照りつける日差しの中、ランナーたちは初夏の寒河江を全身で感じながらレースを満喫していました。



ランナー「（さくらんぼ）最高です！寒河江さいこう～～！」