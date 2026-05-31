俳優の新田純一（63）が31日までに自身のインスタグラムを更新。還暦で再婚した妻との夫婦ショットを披露した。「本日5/30 聡子さん」と妻の聡子さんの誕生日を報告した。「61才のバースデーを迎えましたおめでとう」とつづり、「#新田純一」「#バースデー」「#お祝い」「#聡子」「#ワインで乾杯」と添えた。この投稿に、祝福のの声とともに「ご夫婦ともステキで大好き」などのコメントも寄せられている。新田は2023年