美人勝負師の最終結論熊江琉衣〜日本ダービー編ダービーの予想をしてくれた熊江琉衣さんphoto by Goh Fujimaki先週のＧ?オークスでは、馬連と３連複の馬券が的中！この勢いに乗って、Ｇ?日本ダービー（５月31日／東京・芝2400ｍ）でもオイシイ配当を手にするために頑張りたいと思います。「牡馬三冠」初戦のＧ?皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）では、逃げたロブチェン、２番手につけたリアライズシリウスがワンツーフィニ