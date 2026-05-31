俳優の岩城滉一（75）が、30日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。“鑑定額2000万円超”の愛車を一般公開していることを伝えた。【写真】かっこよすぎ…衝撃の鑑定結果が出た岩城滉一の愛車の全貌この日は、5月16日〜6月5日まで東京・代官山の蔦屋書店で開催中の「『THE BASE』2026 PAMS POPUP at Daikanyama Tsutaya Books」で、24日に実施した「MORNING CRUISE × PAMS」の模様を公開。KAWASAKI 空冷Z専門店 PAMSのポッ