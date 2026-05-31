◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

キャベッジが豪快にバットを振り抜くと、打球は一直線に伸びた。１―０の２回、先頭で迎えた第１打席。有原のフォークを捉えた打球は左翼フェンス後方のブルペンで大きく弾んだ。チームトップの９号ソロで、続く岸田の２者連続弾を呼び込んだ。ベンチで喜びを分かち合った助っ人は「追加点になったので非常に良かったです」と目を細めた。

５試合連続となる「６番・中堅」で先発出場し、６試合連続安打と好調をキープ。昨年は１７本塁打のうち４本が逆方向だったが、今季はここまで９本塁打中、５本が逆方向と広角打法が光る。来日２年目にして進化を遂げている背番号１３は「打球の方向性というよりも、しっかりとセンター返しすることを意識して打席に臨んでいますので、それが実を結んでいると思います」と手応えを口にした。

進化は打撃だけではない。球団スコアラーによるとデータなどの資料は助っ人のために英語版と日本語版の２種類準備していたが、キャベッジは今季からベンチには日本語版のみ持ち込むようになった。「だいたい分かってきたよ！」と文字も覚え、スタッフにも自慢しているという。「主に重要な球種であったりは日本語でも分かるようになってきました。あとは日本語のリーディングに関しても去年よりも上達したんじゃないかな」。チームメートとも積極的にコミュニケーションを取り、チームはもちろん、日本にすっかり溶け込んでいる。

８回２死満塁のチャンスでは空振り三振に倒れ、「まだまだ精度を高めていかないといけない」と反省も忘れなかった。常に全力プレーを心がける熱い助っ人が、交流戦での飛躍を狙うチームを盛り上げ続ける。（水上 智恵）