◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場皐月賞１１着から巻き返しを狙うバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、１６時３分に東京競馬場に到着した。下澤助手は「輸送はいつも通りで、カイバも完食しています」と輸送をクリアした様子を伝えた。報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝って挑んだ前走の皐月賞は、１７番手から直線で