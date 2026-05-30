俳優の寺島しのぶ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）との親子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「きゃー ステキ」成長した姿に反響！寺島しのぶ＆長男の最新親子ショット寺島は「母ちゃん、帰りました。遠距離はづがれる。。。でも、いい組」（原文ママ）とつづり、寄り添うように撮影した自撮り写真を投稿。黒いTシャツ姿の眞秀は、整えられた眉と凛々しい表