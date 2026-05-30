寺島しのぶ、長男との親子2ショット公開 成長した近影に反響「益々イケメン」「おじいちゃまの目つきにそっくり」
俳優の寺島しのぶ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）との親子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「きゃー ステキ」成長した姿に反響！寺島しのぶ＆長男の最新親子ショット
寺島は「母ちゃん、帰りました。遠距離はづがれる。。。でも、いい組」（原文ママ）とつづり、寄り添うように撮影した自撮り写真を投稿。黒いTシャツ姿の眞秀は、整えられた眉と凛々しい表情が印象的で、落ち着いた雰囲気が感じられた。
自然体で穏やかな時間が伝わってくる写真に、コメント欄には「きゃー ステキな親子」「益々イケメンな息子さんと幸せですね」「おじいちゃまの目つきにそっくり」「まほろくん大きくなって イケメンですね」「かっこいい」など、温かな声が寄せられている。
【写真】「きゃー ステキ」成長した姿に反響！寺島しのぶ＆長男の最新親子ショット
寺島は「母ちゃん、帰りました。遠距離はづがれる。。。でも、いい組」（原文ママ）とつづり、寄り添うように撮影した自撮り写真を投稿。黒いTシャツ姿の眞秀は、整えられた眉と凛々しい表情が印象的で、落ち着いた雰囲気が感じられた。
自然体で穏やかな時間が伝わってくる写真に、コメント欄には「きゃー ステキな親子」「益々イケメンな息子さんと幸せですね」「おじいちゃまの目つきにそっくり」「まほろくん大きくなって イケメンですね」「かっこいい」など、温かな声が寄せられている。