K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「팬질（ペンジル）」の意味知ってる？「팬질（ペンジル）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「〜活」と言われる行動です。いったい、「팬질（ペンジル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、