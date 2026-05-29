韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「반나절（パンナジョル）」の意味は？「반나절（パンナジョル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「반（パン）」は、「半」を意味しています。「반나절（パンナジョル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください