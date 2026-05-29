６月に開幕する「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」に合わせ、ＮＨＫの井上樹彦会長とＪＦＡ（日本サッカー協会）の宮本恒靖会長がＮＨＫ総合の経営広報番組「どーも、ＮＨＫ」（６月２１日・前１０時３５分）で特別対談を行い、２９日に東京・渋谷の同局で行われた収録後に報道陣の取材に応じた。ＮＨＫでは１９７８年のアルゼンチン大会からワールドカップを中継。今大会は日本戦を含む３４試合を地上波中継するほか、Ｂ