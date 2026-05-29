６月に開幕する「ＦＩＦＡ ワールドカップ ２０２６」に合わせ、ＮＨＫの井上樹彦会長とＪＦＡ（日本サッカー協会）の宮本恒靖会長がＮＨＫ総合の経営広報番組「どーも、ＮＨＫ」（６月２１日・前１０時３５分）で特別対談を行い、２９日に東京・渋谷の同局で行われた収録後に報道陣の取材に応じた。

ＮＨＫでは１９７８年のアルゼンチン大会からワールドカップを中継。今大会は日本戦を含む３４試合を地上波中継するほか、ＢＳプレミアム４Ｋで全１０４試合を中継する予定。

収録ではサッカー中継の歴史やリーダーシップ論、公共放送の役割などについて忌憚（きたん）なき意見を交わしたほか、高騰するスポーツ中継の放映権料についても言及した。

宮本会長は「井上会長のサッカーへの思いとともに、自分の聞きたいこと（放映権料についての質問）も聞けた。放映権料が高騰する昨今、ＮＨＫの立場として放送すべきものになるという姿勢を語っていただけたのは、サッカー協会会長としてもうれしい」と手応え。井上会長も「これまでワールドカップをＮＨＫはやってきたんですけども、（この先は）そうそう簡単じゃないかもしれない。でも何とかやれないかという道を探っていきたい。日本を代表して戦う選手たちの姿が、どれだけの人の力になって、勇気になっているかを考えるとＮＨＫはワールドカップをやらなきゃいけない」と力強く語った。

ＮＨＫの日本戦中継は、サッカー元日本代表ＭＦ・本田圭佑が解説を務める。井上会長は「解説の力ってあると思うんですね。本田さんの場合、やっぱり個性が際だっているので『こういう時に本田圭佑だったらどういうふうに思うんだろう』っていう人だと思うんです。今大会の解説もぜひ注目してほしい」とアピール。宮本会長も「山椒（さんしょう）のようなピリピリと辛い解説。本人が付き合いのある選手もいますし、まだ本人も現役。指導者としての目線も、経営者みたいな目線もある。彼なりの多角的なコメントがある」と期待を寄せていた。