事故を起こした海上タクシー 提供:高松海上保安部 2026年3月、香川県の直島近くで海上タクシーが浅瀬に乗り上げ、3人がけがをした事故で、運航する有限会社高松海上タクシーに、四国運輸局が「警告書」を出しました。 事故を受けて四国運輸局は、4月、海上運送法に基づく立ち入り検査を行いました。 その結果、船長が事故発生直後に関係機関への連絡を怠った上、検知器によるアルコール検査