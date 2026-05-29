◇MLB ブレーブス 10-2 レッドソックス（日本時間29日、フェンウェイ・パーク）ブレーブスは、ロナルド・アクーニャJr.選手がフェンウェイ・パーク名物グリーンモンスターを悠々越える3号満塁ホームランを放つなど11安打10得点でレッドソックスに大勝しました。この日、ブレーブスは11安打のうち3本の本塁打を記録。なかでも圧巻だったのは1番・右翼で先発出場したアクーニャJr.選手の満塁弾です。その場面は同点の6回、ヒットと3