◇MLB ブレーブス 10-2 レッドソックス（日本時間29日、フェンウェイ・パーク）

ブレーブスは、ロナルド・アクーニャJr.選手がフェンウェイ・パーク名物グリーンモンスターを悠々越える3号満塁ホームランを放つなど11安打10得点でレッドソックスに大勝しました。

この日、ブレーブスは11安打のうち3本の本塁打を記録。なかでも圧巻だったのは1番・右翼で先発出場したアクーニャJr.選手の満塁弾です。その場面は同点の6回、ヒットと3連続四球でブレーブスが押し出しで1点を勝ち越し、なおも無死満塁の場面でアクーニャJr.選手に第4打席が回ってきた時でした。

アクーニャJr.選手は、レッドソックス4番手のグレゴリー・ワイザート投手が2球目に投じた低めのシンカーをジャストミート。完璧に捉えた打球はレフト方向へ高くあがり、レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク名物のレフト壁“グリーンモンスター”を悠々越える3号満塁弾となりました。しかも着弾したのはさらに上部。あと少しで場外弾となる豪快弾でした。

ブレーブスはアクーニャJr.選手の活躍などでレッドソックスに大勝し、戦績38勝19敗、メジャートップの勝率.667に。2位のフィリーズに『8.5』ゲーム差をつけてナ・リーグ東地区首位を独走しています。