（台北中央社）昨年1年間に台湾で利用された日本のクレジットカードの決済額が、前年から14.3％増加して約68億台湾元（約340億円）に上ったことが分かった。台湾でクレジットカード決済処理などを行う「連合クレジットカード処理センター」が28日に発表した調査結果によれば、決済額のうち宿泊施設での決済が全体の36.7％、百貨店が19.9％、飲食店が14.9％を占めた。決済回数は前年比33.0％増の約467万回だった一方で、1回当たりの