男性5人組「M！LK」の曽野舜太（24）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。メンバーから女性の気持ちが分かっていないと指摘された。「女性の気持ちを一番分かっていないのは？」という質問にメンバー5人中3人が曽野を指名。曽野は「実生活でも妹もいますしお母さんもいますし、女の子の気持ち分かっていると思いますけどね」と腑に落ちぬ様子だったが、吉田仁人は「おごりだね」と返した。