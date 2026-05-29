「セブンイレブン」は、6月1日（月）〜6月7日（日）の期間、本場韓国の人気グルメを集めた「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第1弾を、全国の店舗で開催する。【写真】キンパやビビンバおむすびも！ “旨辛”商品ラインナップ一覧■“旨辛の深み”がテーマ今回開催される「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」は、“旨辛の深み”をテーマに、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結するフェア。第1弾では、「ピリッと旨辛 ビビンバ