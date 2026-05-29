三井不動産と、カナダの世界的マルチメディアスタジオ Moment Factory Studios Inc.は、ポケモンインターナショナルと協働し、来場者自身がポケモントレーナーとなってポケモンの世界を体験できる新たなエンターテインメントプロジェクトを発表した。三井不動産とMoment Factoryがパートナーシップを開始三井不動産は、Moment Factory Studios Inc.と、ロケーションベースエンターテインメント(LBE)領域におけるパートナーシップを