TC エンタテインメントは、ロバート・デ・ニーロとジャン・レノ主演によるアクション大作『RONIN』の4K UHDとブルーレイを2026年9月11日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが8,580円、ブルーレイ単体版は6,380円。『RONIN』の4K UHDとブルーレイが9月11日に発売『RONIN』は、冷戦終結によって組織を失いフリーランスの傭兵となった元スパイたちが、謎のブリーフケースを巡って裏切りと陰謀の中、熾烈な争奪戦を繰り広げるサスペン