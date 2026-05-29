盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第25回は、ドラマに出演した話。＊＊＊「大阪から東京まで、つえでスーツケースをつつきに行く」目の見えない僕がこれまでやった仕事の中で、一番変わった内容の仕事がこれです。4月20日から始まったドラマ『銀河の