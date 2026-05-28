元セクシー女優の深田えいみが自身の過去について語り、8000万円の追徴課税騒動の裏側や当時の過酷な心境を赤裸々に明かす場面があった。【映像】すっぴんで貯金口座を見せる深田えいみ2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世