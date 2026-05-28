テレビ朝日系バラエティ番組『あのちゃんねる』が、6月15日の放送で終了することが28日、発表された。あの5月18日の『あのちゃんねる』で、あのが「嫌いな芸能人」を告白させる企画を放送。ここで鈴木紗理奈の名前を挙げると本人がInstagramで不快感を示し、番組側は23日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多く