（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#10を、5月28日21時より「Lemino®」で独占無料配信される。先週配信された#9では、チームを再編成したコンセプト評価を実施した。コンセプト評価で披露した5曲が収録されている『35 BOYS 5 CONCEPTS』は、Apple Music Top 20