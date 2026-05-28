

（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#10を、5月28日21時より「Lemino®」で独占無料配信される。

先週配信された#9では、チームを再編成したコンセプト評価を実施した。コンセプト評価で披露した5曲が収録されている『35 BOYS 5 CONCEPTS』は、Apple Music Top 200 ALBUM 1位 （5月25日〜）、Apple Music Top 200J-Pop ALBUM 1位（5月22日）を獲得。さらに、LINE MUSIC リアルタイムランキング TOP25に5曲がランクイン（5月22日20時00分)しており、SNSでも大きな反響を呼んでいる。

今夜配信する#10は、第3回順位発表式が行われる。FINALに進出できるのは35人のうち20人のみという、これまでにない過酷な壁が練習生たちの前に立ちはだかる。また、上位20人以外にもGlobal Rankerによって生き残る練習生は現れるのか、運命の行方に国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーの熱い注目が集まっている。

また、特別企画として夏の運動会「POOL THE SHINSEKAI」も開催。予告映像では、水鉄砲を持ったり、浮き輪に乗って仲睦まじく水上バトルを繰り広げたりと、ステージ上の真剣な表情とは異なる練習生たちの等身大の姿が映し出されている。さらに、プールを舞台に本番組のテーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」を特別に披露。フルバージョンの映像は、本日5月28日に公式YouTubeで公開する。

なお、本作の熱狂は日本国内にとどまらず、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、グローバル同時配信、投票も可能で、全世界から熱い参加が相次いでいる。ファイナルとなる6月6日は、12時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusで配信。続く13時30分〜15時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列全国ネットでの生放送、ならびにLemino、Mnet Plusでの生配信となる。

さらに、Leminoでは本編で描ききれなかった、練習生101人が最愛の家族へ電話をかける様子をプレミアム会員限定で独占配信中。