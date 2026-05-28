乗れば蕩けるフランス車の世界 傘下に多数のブランドを抱えているステランティスグループであるが、そんなステランティスからは、フレンチブランドとしてシトロエンとDS、そしてプジョーの3ブランドが日本に上陸している。このたび、ステランティスジャパンが、フレンチブランド合同試乗会を開催。シトロエン、DS，プジョーの新型車に一気乗りできるという。そこでイタフラ車大好きな自動車ライターの嶋田智之さんに試乗してもら