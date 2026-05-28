なにわ男子の高橋恭平さんは5月27日、自身のInstagramを更新。同グループの大橋和也さんとのツーショットを披露しました。【写真】高橋恭平＆大橋和也のリハ着おそろいショット「ほぼお揃いやん」高橋さんは「リハ着お揃いすぎた」とつづり、1枚の写真を公開。白いTシャツに、黒いハーフパンツとキャップを合わせたコーディネートの高橋さんですが、なんと大橋さんもほとんど同じスタイル。ほぼペアルックの2人がそろってピースサ