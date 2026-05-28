JR東日本によりますと、東海道線は、品川と川崎の間の線路に犬が立ち入ったとの情報があり、安全確認のため、全線で上下線とも運転を見合わせています。この影響で、京浜東北線も全線で運転を見合わせています。運転再開は午後2時50分ごろの見込みです。