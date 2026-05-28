【モデルプレス＝2026/05/28】ファミリーマートは、店内デジタルサイネージ「ファミマTV」の新番組として、中島健人がナビゲートする新番組「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」を、6月2日（火）から放映開始する。【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット◆コンビニから“映画の入口”届ける、中島健人がナビ「Kenty CINEMA」は、俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作