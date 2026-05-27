とちぎテレビ 小山市の商業施設に２７日、子ども向けの屋内遊び場がオープンしました。栃木県内では初出店で、広さが自慢です。 イオンモール小山の２階にオープンした「のびっこジャンボ小山店」。その名の通り、ショップ２つ分のフロアを使った、広々としたスペースが特徴です。 コンセプトは「家族で１日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」。０歳から１２歳の子どもが対象で、