日本経済がインフレに苦しむ中、中国もまた国内経済の減速傾向に苦しんでいる。中国の政治経済事情を知悉しているエコノミストの柯隆氏が、習近平政権の正念場を分析するーー。習近平が総書記になって以降、中国経済は減速傾向を強めている強権政治の最大の弱点の一つは、自らのレジティマシー（正当性）を制度的に証明しにくい点にある。2012年秋的中国共産党大会で習近平が総書記に選出されて以降、中国経済は年を追うごとに