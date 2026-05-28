歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。「麗禾が修学旅行へ、帰宅する頃私は福岡、、ですからしばらく会えない、残しておきたい父の味」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）のために作った手作りカレーを披露した。【写真】「すごい!!スパイスから」「愛情いっぱい」市川團十郎が作った長女・麗禾のための手作りカレー同日にブログも更新し、スパイスから作る“本格カレー”を手作り