世界で13億人のビジネスマンが使うSNS ─ビジネスに特化したSNSを世界中で運営されているリンクトインですが、主要な事業を教えてくれませんか。 田中リンクトインは、プロフェッショナルネットワークサービスで、世界で13億人が利用しています。世界労働人口34億人のうち、3分の1弱の人が利用しているSNSです。 個人だけでなく企業もアカウントを持ち、スキルベースの